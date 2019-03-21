Ягудин: Самарин повел себя после неудачи в короткой программе на ЧМ как мужчина

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин, несмотря на двадцатое место после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме, повел себя как мужчина и нашел в себе силы извиниться за неудачу. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

Первым прыжковым элементом в программе Самарина значится каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Российский спортсмен допустил ошибку при его исполнении, сделав двойной лутц, который, согласно правилам Международного союза конькобежцев, запрещен к выполнению мужчинам в короткой программе. За этот элемент россиянин не получил ни одного балла, однако затем все же смог выполнить комбинацию прыжков, добавив к четверному флипу двойной тулуп. Вслед за этим сделал достойный тройной аксель, но в итоге идет только 20-м. Михаил Коляда идет десятым, дебютант чемпионата Андрей Лазукин занимает одиннадцатое место.

"Лазукин - молодец, это его первый чемпионат мира, он за неделю до старта узнал о своем участии в нем, собрался и выступил. О Коляде говорить не хочу, это все равно бесполезно. Лучше я скажу по поводу Самарина. Фразу "извините, нам стыдно", сказанную его и его тренером в уголке "кисс-энд-край", должны говорить другие - те, кто обнимаются после провального катания", - заметил Ягудин.

"Я не знаю, что с этим делать, да и обсуждая все это, я все равно стану козлом отпущения, - уверен Ягудин. - Но Самарин свой четверной флип только недавно выучил, а сегодня пошел, и вслед за неудачным прыжком все-таки выполнил каскад - спортсмен, работающий головой, осознающий, что за него вся Россия, да и не только Россия переживает. Человек, который находит силы сказать "извините". Мужик".

На вопрос ТАСС о недавних комментариях Евгения Плющенко и Ягудина о их возможном возвращении в большой спорт при нынешнем уровне российского мужского катания, собеседник ТАСС сказал: "Конечно же я шутил. Мы скорее с супругой [олимпийской чемпионкой в парном катании Татьяной Татьмяниной - прим. ТАСС] на Олимпиаду в Пекин в качестве "флауэр-бой" и "флауэр-герл" поедем цветы и игрушки со льда собирать, как раз к Играм-2022 форму и наберем".

Произвольную программу одиночники представят в последний соревновательный день 23 марта в 11:30 мск, 24 марта пройдет традиционное гала-шоу.