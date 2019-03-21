Международный союз конькобежцев призвал Белл и Лим Ён Су к мирному разрешению конфликта

ТАСС, 21 марта. Международный союз конькобежцев (ISU) призвал американскую фигуристку Мэрайю Белл и южнокореянку Лим Ён Су к мирному разрешению произошедшего между ними конфликта на чемпионате мира в японской Сайтаме. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ISU.

В четверг агентство AFP сообщило, что ISU начал расследование инцидента об умышленном нанесении травмы американкой Мэрайей Белл южнокореянке Лим Ён Су во время тренировки перед короткой программой турнира. Белл и Лим Ён Су занимаются в группе тренера Рафаэля Арутюняна. Несмотря на полученное повреждение, 16-летняя южнокорейская фигуристка смогла выступить в короткой программе и занимает пятое место, 22-летняя Белл идет шестой.

Представители ISU провели встречу с делегатами США и Южной Кореи и попросили стороны прийти к мирному соглашению, что, согласно позиции организации, "является наиболее приемлемым подходом".

Произвольная программа у женщин состоится в пятницу. Чемпионат мира в японской Сайтаме завершится 24 марта.