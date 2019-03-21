Тарасова считает, что в мужском одиночном катании в России пора ждать следующего поколения

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Российский тренер Татьяна Тарасова не видит смысла в долгих рассуждениях по поводу российского мужского одиночного катания, представленного на чемпионате мира в Сайтаме, следует ждать следующего поколения спортсменов. Таким мнением Тарасова поделилась с ТАСС.

Михаил Коляда после исполнения короткой программы идет десятым, дебютант турнира Андрей Лазукин занимает одиннадцатое место, Александр Самарин - двадцатый.

"Самарин хотя бы извинился, но он действительно шел на самую сильную программу. Для меня вопрос - нужно ли это было это делать здесь, но они со своим тренером так решили. Я расстроена за страну, сколько можно на все это смотреть - год, два, три сидеть и смотреть на эти оценки? Надо ждать новое поколение, и никак иначе - нынешним я восхищаться не могу, таких качеств у него для этого нет", - сказала Тарасова.

"Я видела, что Коляда поставил себе новый номер для показательных выступлений, хотя ему сосредоточиться на другом надо было. Предыдущих - тех, что тоже Чаплина ставили, не видел? На нее было потрачено время, за которое можно было бы поработать над другими более важными вещами", - считает Тарасова.