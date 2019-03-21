Эксперт: пара фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цун имеет все шансы за золото Игр-2022

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Китайская пара фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цун сегодня практически непобедима, если фигуристов не подведет здоровье, они имеют все шансы на золото Олимпиады 2022 года в Пекине. Таким мнением с ТАСС поделился известный российский тренер, олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев.

Суй Вэньцзин и Хань Цун выиграли чемпионат мира - 2019 в японской Сайтаме с результатом 234,84 балла, серебряными и бронзовыми призерами турнира стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,47), а также Наталья Забияко и Александр Энберт (217,98) соответственно.

"Китайцы сегодня практически непобедимы - и дело не в элементах, просто катаются они на одном дыхании, во взаимосвязи друг с другом, их программы выкатаны, каждый компонент был практически в десятку, - отметил Васильев. - Думаю, вопрос с золотом Пекина-2022 для них можно считать решенным, но только, если это позволит их здоровье".

Речь идет о специфике подготовки китайских спортсменов в юном возрасте, которые еще в детстве, когда организм еще некрепок, за одну тренировку могут сделать по 50-60 выбросов. В сезоне-2015/16 на одной из тренировок Суй Вэньцзин получила травму спины при неудачной попытке выброса в четыре оборота, в период восстановления китаянка некоторое время провела в инвалидном кресле, а также имела проблемы со зрением. Однако после восстановления спортсмены выиграли чемпионат мира - 2017 в Хельсинки, стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пхёнчхане.

"Все это - серьезные вещи [последствия травмы], мы не знаем, как дальше все может сложиться", - отметил Васильев.

Чемпионат мира завершится 24 марта.