Ганус: формальные требования WADA по восстановлению РУСАДА на данном этапе выполнены

Во вторник WADA сообщило о том, что эксперты агентства успешно извлекли допинг-пробы московской лаборатории, что являлось обязательством российской стороны после восстановления в правах РУСАДА.

"Сегодня завершилась процедура по передаче проб, РУСАДА по просьбе Министерства спорта РФ и WADA участвовало в этом процессе, взяв на себя технические, таможенные операции с контейнерами для вывоза проб, хотя не является таможенным брокером, - заметил Ганус. - Мы пошли навстречу Министерству спорта и WADA из-за того, что московская лаборатория не могла этим заниматься. Нам не хотелось входить в эту "мутную реку", но РУСАДА реально пошло навстречу".

Собеседник ТАСС отметил, что РУСАДА к делам московской лаборатории имеет отдаленное отношение. "Но мы участвовали для того, чтобы обеспечить выполнение второго требования исполкома WADA, тут вопрос даже не в соответствии РУСАДА, а в снятии ограничений с наших спортсменов, с наших спортивных объектов и в восстановлении российского участия в управлении международными спортивными федерациями", - сказал Ганус.

"Работа выполнена, но перевернута ли черная страница? - продолжил глава РУСАДА. - Ждем результатов проверки. Самое главное то, что были выполнены формальные требования исполкома WADA и идет конструктивное сотрудничество. Тени прошлого не должны останавливать развитие нашего спорта и создавать препятствия нашим будущим поколениям спортсменов".

Пробы московской лаборатории будут перепроверены в Лозанне

По словам Гануса, в Москве, кроме представителей WADA, работали также сотрудники лаборатории Лозанны, где будут перепроверяться московские допинг-пробы. "Для выполнения данной задачи у нас был выделен один из руководителей ключевого подразделения, который организовывал процесс таможенного оформления груза. Отбор и передачу проб вели сотрудники московской лаборатории, Следственного комитета в присутствии представителей Минспорта и представителей госаппарата", - сказал глава РУСАДА.

"Я был постоянно на связи с руководителем группы отдела расследований WADA. Нам было важно, чтобы процесс не был сорван. Несмотря на созданные препятствия в нашей работе, в конечном итоге пробы сейчас идут по логистической цепочке в Швейцарию", - заключил Ганус.

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года. Также российская сторона взяла обязательство до 30 июня 2019 года передать для перепроверки все подозрительные допинг-пробы московской лаборатории.