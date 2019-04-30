Ганус: формальные требования WADA по восстановлению РУСАДА на данном этапе выполнены

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Критичные требования исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), выдвинутые 20 сентября, выполнены. Об этом сообщил ТАСС во вторник генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
Во вторник WADA сообщило о том, что эксперты агентства успешно извлекли допинг-пробы московской лаборатории, что являлось обязательством российской стороны после восстановления в правах РУСАДА.
"Сегодня завершилась процедура по передаче проб, РУСАДА по просьбе Министерства спорта РФ и WADA участвовало в этом процессе, взяв на себя технические, таможенные операции с контейнерами для вывоза проб, хотя не является таможенным брокером, - заметил Ганус. - Мы пошли навстречу Министерству спорта и WADA из-за того, что московская лаборатория не могла этим заниматься. Нам не хотелось входить в эту "мутную реку", но РУСАДА реально пошло навстречу".
Собеседник ТАСС отметил, что РУСАДА к делам московской лаборатории имеет отдаленное отношение. "Но мы участвовали для того, чтобы обеспечить выполнение второго требования исполкома WADA, тут вопрос даже не в соответствии РУСАДА, а в снятии ограничений с наших спортсменов, с наших спортивных объектов и в восстановлении российского участия в управлении международными спортивными федерациями", - сказал Ганус.
"Работа выполнена, но перевернута ли черная страница? - продолжил глава РУСАДА. - Ждем результатов проверки. Самое главное то, что были выполнены формальные требования исполкома WADA и идет конструктивное сотрудничество. Тени прошлого не должны останавливать развитие нашего спорта и создавать препятствия нашим будущим поколениям спортсменов".
Пробы московской лаборатории будут перепроверены в Лозанне
По словам Гануса, в Москве, кроме представителей WADA, работали также сотрудники лаборатории Лозанны, где будут перепроверяться московские допинг-пробы. "Для выполнения данной задачи у нас был выделен один из руководителей ключевого подразделения, который организовывал процесс таможенного оформления груза. Отбор и передачу проб вели сотрудники московской лаборатории, Следственного комитета в присутствии представителей Минспорта и представителей госаппарата", - сказал глава РУСАДА.
"Я был постоянно на связи с руководителем группы отдела расследований WADA. Нам было важно, чтобы процесс не был сорван. Несмотря на созданные препятствия в нашей работе, в конечном итоге пробы сейчас идут по логистической цепочке в Швейцарию", - заключил Ганус.
РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года. Также российская сторона взяла обязательство до 30 июня 2019 года передать для перепроверки все подозрительные допинг-пробы московской лаборатории.