Веломногодневка "Пять колец Москвы" стартует 1 мая в Крылатском

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Ежегодная многодневная велогонка "Пять колец Москвы" стартует в районе Крылатское в среду. Соревнования пройдут с 1 по 5 мая.

В самой престижной российской велогонке примут 22 команды, семь из которых будут иностранные. Также на соревнованиях выступит национальная сборная России, в ее состав вошли Андрей Степанов, Игорь Фролов, Тимофей Шерстнев, Евгений Зотов, Евгений Казанов и Сергей Мальнев. Велогонка будет состоять из пролога (индивидуальная гонка с раздельным стартом) и четырех этапов (масс-старты).

"Пять колец Москвы - 2019" начнется 1 мая на Гребном канале в Крылатском, где состоится пролог длиной 3,8 км. На следующий день спортсмены выйдут на первый этап - "Воробьевское кольцо", его дистанция составит 142,8 км. "Крылатское кольцо" станет вторым и четвертым этапами велогонки, 4 мая спортсмены проедут 136 км, а 5 мая - 149,6 км. Третий этап носит название "Кленовское кольцо" (156,8 км), эта дистанция будет пролегать в поселке Жохово.

Соревнования являются единственной российской велогонкой, которая проходит под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI), поэтому спортсмены разыграют здесь рейтинговые очки UCI. Победитель получит желтую майку лидера, также своего обладателя получит фиолетовая майка, присуждаемая самому активному гонщику. В этом году велогонка организована при поддержке Министерства спорта России, Департамента спорта города Москвы и Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

"Пять колец Москвы" входит во вторую категорию велогонок, но глава ФВСР Вячеслав Екимов заявил, что при должном финансировании к 2020 году может подняться на ступень выше. "Если мы на следующий год привлечем достойное финансирование, то будем делать гонку первой категории, несмотря на то, что с получением возможности проведения соревнований на улицах Москвы могут возникнуть серьезные сложности, - сказал Екимов. - Давно уже пора переводить нашу главную российскую гонку в первую категорию".

Самый высокий статус имеют веломногодневки "Джиро д'Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании". Они являются турами, после которых идут гонки высшей, первой и второй категорий.