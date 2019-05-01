ФК "Локомотив" ведет переговоры по поводу перехода Смолова в другой клуб

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Московский футбольный клуб "Локомотив" ведет переговоры с различными командами по поводу трансфера нападающего команды Федора Смолова. Об этом ТАСС в среду рассказал генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

Во вторник немецкая газета Express сообщила, что немецкий клуб "Фортуна" из Дюссельдорфа планирует арендовать 29-летнего Смолова.

"Пока идут разнообразные переговоры, - сказал Кикнадзе. - Как только мы выработаем решение и согласуем интересы всех сторон, мы немедленно об этом известим".

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 23 матча во всех турнирах и забил пять голов. Смолов дважды становился лучшим бомбардиром российского национального первенства (2015/16, 2016/17).