Сноубордист Олюнин в октябре примет решение о продолжении карьеры

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр сноубордист Николай Олюнин в октябре примет решение о продолжении спортивной карьеры. Об этом спортсмен в среду сообщил ТАСС.

Олюнин в феврале 2018 года получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Спортсмен перенес несколько операций в Южной Корее и Германии, и пропустил прошедший сезон.

"Месяц назад летал в Германию на плановую операцию, там выяснилось, что кость не срослась. Доктор принял решение перенести операцию на четыре-пять месяцев, сделаем ее к концу лета. Пока планирую сделать операцию и встать на ноги, чтобы не было никаких осложнений", - сказал Олюнин.

"Если получится - то вернусь в спорт, если здоровье не позволит, то нет. Решение приму через пару месяцев после операции, это примерно в октябре. Там уже будет понятно, как проходит восстановление", - добавил 27-летний сноубордист.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.