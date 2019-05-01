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Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

Следующий поединок россиянин может провести летом этого года
Денис Лебедев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 1 мая. Россиянин Денис Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. Об этом сообщила в среду пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

В марте украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым. Ранее организация перевела владевшего титулом чемпиона мира россиянина в статус "чемпиона в отпуске" после того, как Лебедев не смог провести бой против обязательного претендента Илунги Макабу из-за травмы. После этого титул стал свободным и его завоевал Усик, статус "чемпиона в отпуске" позволяет провести титульный бой сразу после восстановления от травмы. 

Ранее сообщалось, что Лебедев может провести следующий поединок летом этого года, после чего может объявить о завершении карьеры. 

Лебедев был обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA. На счету 39-летнего россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

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