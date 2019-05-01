Путин подписал закон о штрафах до 80 тыс. рублей за допинг для спортсменов и тренеров

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня санкций за нарушение антидопинговых правил, который предусматривает введение штрафов за распространение и применение допинга спортсменами, тренерами и спортивными врачами. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Как пояснил ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин, новеллой закона является включение спортсменов в состав субъектов, подлежащих административной ответственности за совершение таких правонарушений наряду с тренерами и спортивным персоналом. "Таким образом, за умышленное использование или попытку использования спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физкультуры и спорта запрещенной субстанции или запрещенного метода предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - сказал сенатор.

При этом за распространение допинга предусмотрены штрафы в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

Как отмечается в заключении профильного комитета СФ, принятие закона "позволит повысить эффективность мер, направленных на борьбу с допингом в спорте, и послужит препятствием для совершения противоправных действий, связанных с применением допинга, как спортивным персоналом, так и самими спортсменами".