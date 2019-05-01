Дацюк покинул СКА, Квартальнов возглавил "Ак Барс". В КХЛ открылось трансферное окно

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Капитан петербургского СКА Павел Дацюк не продлил контракт с командой, в которой провел три сезона, а Дмитрий Квартальнов стал главным тренером казанского "Ак Барса". ТАСС рассказывает о главных изменениях в составах команд в первый день переходов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Утром в среду заявление об уходе из СКА на своей странице в Twitter сделал 40-летний Дацюк, контракт которого истек 30 апреля. Он выступал за петербуржцев с 2016 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в 2017 году. Сам хоккеист по окончании проигранного седьмого матча полуфинальной серии с ЦСКА (1:3) заявил, что не намерен завершать карьеру игрока. Дацюк еще по ходу прошлого сезона отмечал, что хотел бы поиграть за екатеринбургский "Автомобилист" - команду из города, в котором он начинал свою карьеру.

Чемпион КХЛ сезона-2018/19 ЦСКА во вторник объявил о продлении контракта с автором последней победной шайбы в заключительном матче Кубка Гагарина Максимом Маминым. Ранее армейцы достигли новых соглашений с защитниками Класом Дальбеком, Артемом Блажиевским и Артемом Чмыховым, а также нападающими Сергеем Толчинским и Александром Поповым.

Первые новости по игрокам начали появляться еще во вторник. Московский "Спартак" продлил контракты с Мартиньшем Карсумсом и Робином Ганзлом. Казанский "Ак Барс" объявил, что не будет продлевать контракты с восемью игроками - защитниками Полом Постмой, Андреем Марковым и Рафаэлем Батыршиным, нападающими Антоном Ландером, Робом Клинкхаммером, Федором Малыхиным и Алексеем Потаповым, а также вратарем Александром Шарыченковым.

30 апреля официально завершился сезон КХЛ. У ряда игроков, не подписавших новые соглашения, завершились контракты. С 1 мая все они стали свободными агентами и имеют право вести переговоры с любыми клубами.

Не скрывает интереса к Дацюку и "Автомобилист". Вполне вероятно, что игрок может вернуться в "Детройт", где он выступал с 2001 по 2016 год и дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008). "Следите за следующим шагом Павла. Объявление последует скоро", - написал на своей странице в Twitter агент Дацюка Дэн Мильштейн.

СКА уже нашел замену Дацюку на следующий сезон. Позицию центрального нападающего первого звена, скорее всего, займет 31-летний Йоонас Кемппайнен, который два предыдущих сезона провел в "Салавате Юлаеве". В среду финский хоккеист подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга сроком на один год. В сезоне-2018/19 на его счету 33 очка (17 заброшенных шайб + 16 голевых передач) в 59 матчах регулярного чемпионата, а также 14 очков (10+4) в 17 играх плей-офф.

ЦСКА обменял в "Ак Барс" права на защитника Игоря Ожиганова, который провел сезон в "Торонто", на нападающего Иржи Секача. Контракт Ожиганова с канадским клубом истекает 30 июня. Секач в завершившемся сезоне сыграл 64 матча (четыре - в плей-офф), в которых набрал 48 очков (24+24). Решение закончить спортивную карьеру принял 33-летний датский нападающий ЦСКА Янник Хансен.

Все хоккеисты московского "Динамо" из-за смены юридического лица должны будут подписать новые соглашения с клубом. В первый день переходов контракты уже подписали вратарь Иван Бочаров, защитники Андрей Миронов и Артем Волков, а также нападающий Иван Игумнов.

Расстался с семью хоккеистами московский "Спартак", который в понедельник возглавил Олег Знарок. Команду покинули защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артем Воронин, Максим Трунев и Энвер Лисин, который подписал контракт с челябинским "Трактором". Ранее новые соглашения с клубом заключили нападающие Ганзл, Карсумс, Максим Цыплаков, Антон Злобин, Артем Федоров, Илья Талалуев, Дмитрий Черных, защитники Максим Гончаров, Андрей Кутейкин, вратарь Юлиус Гудачек. Как сообщил ТАСС агент Александра Хохлачева, "Спартак" сделал 25-летнему форварду квалификационное предложение, над которым он раздумывает.

Квартальнов возглавил "Ак Барс"

Зинэтула Билялетдинов 11 апреля объявил о своей отставке с поста главного тренера "Ак Барса". Казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, но в плей-офф уступил в первом раунде омскому "Авангарду" в серии со счетом 0-4. Новым рулевым "Ак Барса" назначен Дмитрий Квартальнов, соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Также казанцы подписали новый контракт с 25-летним форвардом Владимиром Ткачевым сроком на два года, в 58 матчах регулярного чемпионата Ткачев набрал 22 очка (11+11).

Помощниками Квартальнова станут Павел Зубов и Игорь Горбенко, тренерами вратарей будут Ари Мойсанен и Сергей Абрамов, а тренером по физической подготовке стал Нормундс Силиньш. Квартальнов выступал за "Ак Барс" в качестве игрока с 2000 по 2004 год. В качестве тренера он возглавлял череповецкую "Северсталь" (2009-2012), новосибирскую "Сибирь" (2012-2014), ЦСКА (2014-2017) и ярославский "Локомотив" (2017-2019). В сезоне-2014/15 он привел ЦСКА к победе в чемпионате России, выиграв регулярный чемпионат КХЛ.

Финалист Кубка Гагарина омский "Авангард" решил не продлевать контракты с четырьмя легионерами - нападающими Максимом Тальбо, Дэвидом Деарне, Виктором Стольбергом и вратарем Карри Рямё. Омский клуб сделал квалификационные предложения лучшему бомбардиру команды в регулярном сезоне Илье Михееву, набравшему 45 очков (23+22), самому результативному игроку команды в плей-офф Тейлору Беку (4+16) и вратарю Ивану Налимову. Расстался с четырьмя иностранцами и магнитогорский "Металлург", команду покинули Михал Булирж, Ииро Пакаринен, Мэт Эллисон и Ник Шор. Их места займут форварды Эрик О'Делл, выступавший за "Сочи", и Брэндон Козун, игравший за "Локомотив", а также бывший защитник "Ак Барса" Постма.

Ярославский "Локомотив" подписал контракт с французским форвардом Стефаном Да Костой на один сезон, Ландером - на два. Помимо Козуна, контракт с "Металлургом" подписал нападающий Андрей Локтионов. Также покинули команду форварды Егор Коршков ("Торонто"), Даниил Юртайкин ("Сан-Хосе"). Расстался с 11 игроками и "Автомобилист", команду по истечению контрактов покинули Да Коста, вратарь Владимир Сохатскии, защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов, нападающие Франсис Паре, Илья Крикунов, Евгений Грачев, Денис Казионов и Евгений Чесалин.

Челябинский "Трактор" расстался с 14 игроками, но подписал контракты с нападающими Лисиным и Федором Малыхиным. "Сочи" заключил однолетний контракт с шведским форвардом Мальте Стрёмваллем и двухлетний контракт с нападающим Ильей Крикуновым. Еще одним новичком стал шведский защитник Симон Бертильссон, с которым заключено соглашение на один сезон. "Йокерит" подписал контракты с одиннадцатью игроками: голкиперами Янисом Калниньшем, Алексантери Хейсканеном, Вальттери Игнатьевым, защитниками Томми Кивистё, Микой Луото, Алексом Грантом, Микко Лехтоненым, форвардами Ахти Оксаненом, Констой Хирвоненым, Расмусом Лахнавииком, Эту Мяки.

"Сибирь" заключила однолетние контракты с финскими нападающими Юусо Пуустиненом и Микаэлем Руохомаа, выступавшими в прошлом сезоне за "Нефтехимик". Также клуб подписал соглашения с защитниками Павлом Воробьем, Константином Алексеевым. Еще одним новичком стал американский защитник Сэм Лофквист, контракт с ним заключен на два года.

Где окажется Войнов?

Главными интригами межсезонья являются возможное возвращение Дацюка в НХЛ, а также продолжение карьеры двукратного обладателя Кубка Стэнли, обладателя Кубка Гагарина и олимпийского чемпиона Вячеслава Войнова, который пропустил сезон-2018/19.

После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт с петербургским СКА, чтобы попробовать вернуться в НХЛ для продолжения карьеры, за СКА Войнов выступал с 2015 года. Защитник хотел вернуться в клуб НХЛ, но не смог заключить контракт из-за прошлых обвинений в домашнем насилии, хотя власти полностью сняли с россиянина все обвинения в 2018 году, но НХЛ бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование. В апреле стало известно, что НХЛ дисквалифицировала 29-летнего Войнова на сезон-2019/20, поэтому лучшему защитнику олимпийского турнира в Пхёнчхане при желании продолжать карьеру придется договариваться с клубами в России или в Европе.

Из-за океана же, кроме Игоря Ожиганова, могут вернуться в российские клубы защитник Егор Яковлев ("Нью-Джерси") и нападающий Никита Щербак ("Лос-Анджелес"). В обратном направлении, вероятно, проследуют защитник Александр Елесин ("Локомотив"), вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Николай Прохоркин (оба - СКА), а также форвард Михеев ("Авангард") и капитан ЦСКА Сергей Андронов.