Поединок Саида Нурмагомедова на турнире UFC отменен из-за травмы спортсмена

ТАСС, 2 мая. Россиянин Саид Нурмагомедов получил травму, по этой причине его бой против бразильца Раони Барселоса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен. Об этом ТАСС сообщили в команде Нурмагомедова.

Поединок должен был состояться 11 мая на турнире UFC 237 в Рио-де-Жанейро. "Саид получил травму. Бой отменен", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов выступает в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Последний бой россиянин провел 3 февраля на турнире UFC Fight Night 144, победив бразильца Рикардо Рамоса техническим нокаутом в первом раунде. На счету Нурмагомедов два поединка в UFC, в обоих он оказывался сильнее соперника. Всего в активе спортсмена 13 побед (6 досрочно) и одно поражение в ММА.