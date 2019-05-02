Игрок сборной России Черышев пожелал выздоровления перенесшему сердечный приступ Касильясу

ТАСС, 2 мая. Полузащитник сборной России по футболу и испанской "Валенсии" Денис Черышев пожелал скорейшего выздоровления вратарю португальского "Порту" Икеру Касильясу, который в среду перенес сердечный приступ. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на личную страницу россиянина в Twitter.

Голкипер был госпитализирован во время тренировки "Порту". Касильяс и Черышев являлись одноклубниками в мадридском "Реале". Испанец с 1998 по 2015 годы выступал в составе команды. Черышев же находился в системе клуба с 2009 по 2016 годы.

"Желаю Касильясу быть сильным. Икер, надеюсь, ты будешь в порядке и скоро снова сможешь играть. Ты являешься примером для подражания", - написал российский футболист.

Касильяс в составе "Реала" стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка и победителем клубного чемпионата мира. Защищая цвета сборной Испании голкипер выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).