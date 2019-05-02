"Портленд" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Денвером"

ТАСС, 2 мая. "Портленд" в гостях обыграл "Денвер" со счетом 97:90 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Портленда" Си Джей Макколлум, в активе которого 20 очков, 6 передач и 6 подборов. Лидер "Блейзерс" разыгрывающий защитник Дэмиан Лиллард отметился 14 очками, 4 подборами и 4 передачами, реализовав при этом лишь 29% бросков с игры (5 из 17, 1 из 7 трехочковых). Центровой клуба Энес Кантер набрал 15 очков и 9 подборов, тяжелый форвард Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл (11 очков и 10 подборов).

У "Денвера" лучшим по результативности стал центровой Никола Йокич, в активе которого дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов. Разыгрывающий Джамал Мюррей набрал 15 очков, 7 подборов и одну передачу. Тяжелый форвард "Наггетс" Пол Миллсэп отметился дабл-даблом из 14 очков и 11 подборов. При этом ни один игрок "Денвера" не смог достичь отметки в 50% попаданий с игры.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третья встреча пройдет в ночь на 4 мая в Портленде.