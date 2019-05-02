Нападающий "Каролины" Уильямс признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 2 мая. Канадский нападающий "Каролины" Джастин Уильямс стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Уильямс забросил победную шайбу в домашнем матче с "Айлендерс" (5:2). Счет в серии второго раунда плей-офф стал 3-0 в пользу "Каролины".

Второй звездой дня назван вратарь "Далласа" Бен Бишоп, отразивший 27 из 29 бросков в победной встрече с "Сент-Луисом" (4:2). "Даллас" сравнял счет в серии (2-2).

Третьей звездой дня стал финский форвард "Каролины" Себастьян Ахо, который забросил шайбу и отдал результативную передачу.