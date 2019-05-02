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Следующий бой чемпиона мира по боксу Лебедева еще не назначен

В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона
Денис Лебедев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Дата и соперник по следующему поединку суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг Дениса Лебедева на данный момент не утверждены. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона.

"На данный момент информации об этом нет", - сказал собеседник агентства.

В марте украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым. Ранее организация перевела владевшего титулом чемпиона мира россиянина в статус "чемпиона в отпуске" после того, как Лебедев не смог провести бой против обязательного претендента Илунги Макабу из-за травмы. После этого титул стал свободным и его завоевал Усик, статус "чемпиона в отпуске" позволяет провести титульный бой сразу после восстановления от травмы.

Лебедев был обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA. На счету 39-летнего россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

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