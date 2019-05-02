Вратари Барулин и Шарыченков подписали контракты с ХК "Нефтехимик"

ТАСС, 2 мая. Нижнекамский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" заключил соглашения с вратарями Константином Барулиным и Александром Шарыченковым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашения с хоккеистами рассчитаны на один год.

В прошедшем сезоне Барулин выступал за "Сочи". В регулярном чемпионате он сыграл 30 матчей, в которых пропустил 61 шайбу, отразив 92,3% бросков. В плей-офф 34-летний голкипер провел четыре встречи, пропустив шесть шайб. Барулин является чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.

Шарыченков в прошедшем сезоне выступал за казанский "Ак Барс". В регулярном чемпионате он сыграл девять матчей, в которых пропустил 18 шайб, отразив 91,9% бросков. В плей-офф 27-летний вратарь провел две встречи, пропустив семь шайб.

"Нефтехимик" завершил регулярный чемпионат сезона-2018/19 на десятом месте в Восточной конференции, не попав в плей-офф.