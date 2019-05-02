Месси поддержал Касильяса, который перенес сердечный приступ

ТАСС, 2 мая. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси выразил поддержку испанскому вратарю "Порту" Икеру Касильясу, перенесшему в среду сердечный приступ. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на личную страницу аргентинца в Instagram.

Касильяс был госпитализирован во время тренировки "Порту". В данный момент жизни голкипера ничего не угрожает.

"Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью и поддержать Касильяса, пожелать ему скорейшего восстановления", - написал Месси.

Месси в составе "Барселоны" в среду победил "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (3:0). Аргентинец сделал дубль, на его счету стало 600 голов в составе команды.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. 31-летний форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси пять раз признавался лучшим игроком мира по итогам года.

Касильяс в составе "Реала" стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка и победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании голкипер выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).