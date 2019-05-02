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Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду

Ранее сообщалось, что турнир планируется провести в кластере "Сопка", где в марте прошли соревнования Универсиады
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 2 мая. Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что Красноярск является единственным претендентом.

Ранее сообщалось, что первый в истории России чемпионат мира по фристайлу и сноуборду планируется провести в кластере "Сопка" в Красноярске, где в марте прошли соревнования по фристайлу и сноуборду зимней Универсиады.

Теги
РоссияКрасноярский край
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