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Самбистки Литвинцева и Вицина за драку отстранены от всех стартов до августа

Окончательное решение будет принято на исполкоме Всероссийской федерации самбо
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российские самбистки Юлия Литвинцева и Ольга Вицина, ставшие участницами драки на трибуне в ходе "Мемориала Потапова" во Владивостоке, отстранены от всех соревнований до августа, когда инцидент будет рассмотрен исполкомом Всероссийской федерации самбо (ВФС). Об этом ТАСС в четверг сообщил президент ВФС и глава Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

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"Принято решение об отстранении спортсменок от участия во всех официальных соревнованиях ВФС до окончательного решения на исполкоме в августе месяце", - сообщил Елисеев.

Как ранее сообщал ТАСС, Литвинцева и Вицина могут быть пожизненно дисквалифицированы за участие в потасовке, устроенной спортсменками 26 апреля на трибуне после их поединка в весовой категории до 56 кг.

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