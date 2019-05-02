Самбистки Литвинцева и Вицина за драку отстранены от всех стартов до августа

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российские самбистки Юлия Литвинцева и Ольга Вицина, ставшие участницами драки на трибуне в ходе "Мемориала Потапова" во Владивостоке, отстранены от всех соревнований до августа, когда инцидент будет рассмотрен исполкомом Всероссийской федерации самбо (ВФС). Об этом ТАСС в четверг сообщил президент ВФС и глава Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Принято решение об отстранении спортсменок от участия во всех официальных соревнованиях ВФС до окончательного решения на исполкоме в августе месяце", - сообщил Елисеев.

Как ранее сообщал ТАСС, Литвинцева и Вицина могут быть пожизненно дисквалифицированы за участие в потасовке, устроенной спортсменками 26 апреля на трибуне после их поединка в весовой категории до 56 кг.