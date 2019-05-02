Отец Нурмагомедова войдет в тренерский штаб женской сборной России по борьбе

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов дал согласие на работу в женской сборной России по борьбе. Об этом специалист сообщил в четверг ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Нурмагомедов получил соответствующее предложение.

"Там работают мои друзья, я готов помочь спортсменкам согнать вес, поставить выносливость и "физику", - сказал специалист. - То, чего как раз не хватает женской сборной России. Я беседовал [со спортсменками], убеждал, вроде бы у меня получилось. Там есть свои тренеры на ковре, у меня другая задача".

Нурмагомедов также отметил, что будет работать в команде в качестве консультанта. Специалист является тренером и отцом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова.