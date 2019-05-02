СМИ: владельцы ПСЖ могут сократить финансирование футбольного клуба

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" может сократить финансирование команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Get French Football News.

По данным источника, катарские владельцы ПСЖ недовольны постоянной критикой в адрес клуба из-за плохих результатов в Лиге чемпионов, они опасаются, что негативные комментарии портят имидж Катара. Также руководство разочаровано высокими налогами во Франции. Отмечается, что за восемь лет в виде налогов было заплачено более одного миллиарда евро. Однако серьезного сокращения финансирования не произойдет до окончания чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

В настоящее время компания Qatar Sport Investments, владеющая ПСЖ, ведет переговоры о покупке итальянской "Ромы". Кроме того, не исключается возможность приобретения одного из клубов чемпионата Англии.

В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ на данный момент занимает первое место с 84 очками после 34 матчей. 21 апреля парижане досрочно стали чемпионами Франции. Из текущего розыгрыша Лиги чемпионов ПСЖ вылетел после поражения от английского "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала.