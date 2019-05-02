ХК "Спартак" продлил контракты с помощниками главного тренера Перссоном и Саидом

ТАСС, 2 мая. Шведский тренер вратарей Стефан Перссон и канадский специалист по физической подготовке Хассан Саид продолжат работу в тренерском штабе московского хоккейного клуба "Спартак" в сезоне-2019/20. Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичного клуба.

Подробности соглашения не уточняются. Отмечается, что для 53-летнего Перссона будущий сезон станет четвертым в клубе, для 34-летнего Саида - третьим.

29 апреля "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной России Олега Знарка. Соглашение с 56-летним специалистом заключено на один сезон с возможностью продления еще на год.

1 мая "Спартак" расстался с семью хоккеистами. Команду покинули защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артем Воронин, Максим Трунев и Энвер Лисин, который подписал контракт с челябинским "Трактором". Ранее новые соглашения со "Спартаком" заключили нападающие Робин Ганзл, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Антон Злобин, Артем Федоров, Илья Талалуев, Дмитрий Черных, защитники Максим Гончаров, Андрей Кутейкин, вратарь Юлиус Гудачек. Как сообщил ТАСС агент Александра Хохлачева, "Спартак" сделал 25-летнему форварду квалификационное предложение, над которым он раздумывает.

"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в таблице Западной конференции, в плей-офф столичная команда уступила петербургскому СКА в серии первого раунда со счетом 2-4.