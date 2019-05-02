Россия будет претендовать на проведение ЧМ по шорт-треку в 2022 году

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Союз конькобежцев России будет претендовать на проведение в РФ трех крупных стартов по шорт-треку - взрослый и юниорский чемпионаты мира 2022 года в Красноярске и в Москве соответственно, чемпионат Европы 2023 года в Сочи. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент организации Алексей Кравцов.

"Мы намерены провести через два года взрослый и юниорский чемпионаты мира по шорт-треку в Красноярске и Москве, затем чемпионат Европы в Сочи, - сообщил Кравцов. - Конкуренция будет очень высокой, на каждый из стартов претендуют немало конкурентов".

На проведение взрослого чемпионата мира претендуют Красноярск, польский Томашув-Мазовецкий и канадский Монреаль. На юниорский чемпионат - Москва, Минск, Хельсинки, Инсбрук (Австрия), Ставангер (Норвегия) и Розвил (США).