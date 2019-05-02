Когуашвили: борцы Лабазановы дисквалифицированы за халатное отношение к общим правилам

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил чемпиона мира по греко-римской борьбе 2014 года Чингиза Лабазанова и его брата Ибрагима стала следствием их халатного отношения к правилам, общим для всех. Таким мнением с ТАСС поделился в четверг главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.

30 апреля пресс-служба Российского антидопингового агентства сообщила о дисквалификации братьев Лабазановых. Серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, бронзовый призер Европейских игр в Баку Чингиз и двукратный чемпион России Ибрагим отстранены от соревнований на год - до апреля 2020 года и октября 2019-го соответственно.

"Спортсмены в срок не указали свое местонахождение, получили по третьему "флажку" и были наказаны за халатность, недопустимое отношение к общим правилам - не обратили внимания, прозевали. Такие вещи должны быть под полным контролем", - подчеркнул Когуашвили.

"К спортсмену могут приехать в любой момент - когда мы находимся на сборах, проверки бывают по несколько раз. Никто не прячется, не боится - команда не просто готовится к Играм, она готова претендовать на олимпийские медали. Мы прекрасно помним все, что происходило с нашей сборной перед Играми в Рио-де-Жанейро и сколько бед нашим атлетам тогда принес мельдоний", - сказал главный тренер.