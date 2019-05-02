Чемпион мира и Европы по футболу Фернандо Торрес может сменить клуб

ТАСС, 2 мая. Футболист японского клуба "Саган Тосу" испанец Фернандо Торрес может сменить клуб летом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

По информации источника, в услугах 35-летнего нападающего заинтересован мексиканский "Атлетико", обладающий партнерским соглашением с испанским "Атлетико", за который Торрес выступал с 2001 по 2007 год, а также с 2015 по 2018 год. Мексиканский клуб, выступающий во втором по силе дивизионе страны, близок к попаданию в высший дивизион чемпионата Мексики, что может повысить вероятность перехода испанского нападающего. В текущем сезоне Торрес провел восемь матчей во всех турнирах за "Саган Тосу", не сумев отметиться результативными действиями.

Помимо "Атлетико" и "Саган Тосу", Торрес выступал за английские "Ливерпуль" и "Челси", итальянский "Милан". В составе "Челси" футболист стал победителем Лиги чемпионов (2011/12), Лиги Европы (2012/13) и обладателем Кубка Англии (2011/12). Вместе с "Атлетико" дошел до финала Лиги чемпионов (2015/16) и стал победителем Лиги Европы (2017/18). В составе сборной Испании завоевал золото чемпионата мира (2010) и чемпионатов Европы (2008, 2012).

В финале за выход в высший дивизион чемпионата Мексики "Атлетико" сыграет с "Дорадос". Первый матч двухматчевого противостояния клуб из Сан-Луис-Потоси проведет 3 мая в гостях, ответная встреча состоится 6 мая на домашнем стадионе "Атлетико".