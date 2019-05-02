Чемпион мира и Европы испанец Хави по окончании сезона завершит карьеру футболиста

ТАСС, 2 мая. Бывший футболист испанской "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес объявил о завершении профессиональной карьеры игрока, сезон-2018/19 станет для футболиста последним. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого приводит испанское издание AS.

Футболист выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 год. Последним клубом 39-летнего игрока является катарский "Аль-Садд", в который он перешел в июне 2015 года, подписав контракт на три года с возможностью продления в качестве тренера. Таким образом, следующий сезон Хави проведет в качестве наставника клуба из Катара.

"Играть в футбол было честью до тех пор, пока мне не исполнилось 39 лет, теперь я хотел бы закончить сезон на вершине, выиграв Кубок Катара и достигнув выхода в Лигу чемпионов Азиатской конфедерации футбола. Это мой последний сезон в качестве игрока, но я с нетерпением жду возможности увидеть, что ждет меня как тренера", - сказал Хави.

В составе сборной Испании Хави становился чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012). В составе "Барселоны", воспитанником которой он является, он четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, восемь раз - чемпионата Испании. Также в его активе три победы в Кубке Испании и шесть - в Суперкубке Испании. Хави является двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.