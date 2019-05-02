Футболисты ПСЖ Неймар и Мбаппе претендуют на награду лучшему игроку чемпионата Франции

ТАСС, 2 мая. Футболисты "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе попали в список претендентов на награду лучшему футболисту чемпионата Франции сезона-2018/19. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Лиги 1, которая проводит чемпионат Франции.

Помимо Неймара и Мбаппе, на награду претендуют аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария, французский полузащитник "Ренна" Хатем Бен Арфа и ивуарийский нападающий "Лилля" Николя Пепе. Отмечается, что лучший игрок из пяти предложенных футболистов будет выбран с помощью голосования среди болельщиков.

21 апреля ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции. 27-летний Неймар провел 14 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов, 20-летний Мбаппе принял участие в 27 матчах первенства страны, забив 30 голов, 31-летний Ди Мария сыграл в 25 матчах турнира, сумев отличиться девять раз. В активе 32-летнего Бен-Арфа семь голов в 24 матчах, у 23-летнего Пепе - 19 голов в 33 встречах.