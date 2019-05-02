Катулин: эстафета огня Европейских игр в Минске объединит все 50 стран-участниц

Эстафета огня стартует 3 мая в Риме. "Эстафета огня "Пламя мира" с помощью универсального языка спорта объединит все 50 стран, участвующих во II Европейских играх. Параллельно с эстафетой стартует еще один интересный проект: на нашем национальном телевидении будут показаны визитные карточки всех 50 участвующих национальных олимпийских комитетов. Каждый день будет представляться одна страна", - сказал Катулин.

РИМ, 2 мая. /ТАСС/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" объединит все 50 стран континента, сборные которых примут участие в соревнованиях. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг в Риме глава фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

"Главная цель проводимых мероприятий заключается не только в том, чтобы на высочайшем уровне провести спортивные соревнования. Мы хотим, чтобы II Европейские игры были самым ярким событием в Европе в 2019 году. Они должны объединить народы", - сказал глава дирекции Игр.

Маршрут эстафеты II Европейских игр "Пламя мира", которая стартует 3 мая в Риме, пройдет через 55 населенных пунктов на территории восьми стран (Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Белоруссии), его протяженность составит 7700 км. В эстафете огня примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. Пламя II Европейских игр поднимется на гору Монблан, посетит достопримечательности стран по пути следования эстафеты и 12 мая прибудет в Белоруссию, где побывает в национальном парке "Беловежская пуща", сплавится по Августовскому каналу, посетит усадьбы Тадеуша Костюшко и Михала Огинского, замки в Мире и Новогрудке, спустится в солевые шахты "Беларуськалия".

Эстафета огня II Европейских игр продлится 50 дней и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене Игр - Национальном олимпийском стадионе "Динамо".

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.