Катулин: оргкомитету Евроигр было сложно выбрать участников церемонии зажжения огня

РИМ, 2 мая. /ТАСС/. Оргкомитету II Европейских игр было очень сложно выбрать самых достойных спортсменов для участия в церемонии зажжения огня в Риме. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

Торжественная церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр "Пламя мира" пройдет 3 мая в Риме в музейном комплексе Ara Pacis. Первоначально планировалось, что в этом мероприятии примут участие белорусские спортсмены: четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров и олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко. Домрачева не сможет принять участие в церемонии из-за болезни, имя четвертого участника может определиться непосредственно в день мероприятия.

"В нашей стране 79 олимпийских чемпионов, и было очень нелегко выбрать самых достойных, - сказал Катулин. - У этих четырех кандидатов сплав молодости и опыта. Четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Белова, обладательница четырех золотых олимпийских медалей биатлонистка Домрачева, которая заболела и не сможет участвовать в завтрашней церемонии, Нестеренко - это легенда легкой атлетики, единственная белая спортсменка за всю последнюю историю Олимпийских игр, выигравшая золото на стометровке в 2004 году в Афинах".

"Четвертый кандидат - это представитель самого молодого поколения одного из молодых видов спорта батутист Владислав Гончаров, победивший на последней летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро", - заключил глава дирекции II Игр.

Маршрут эстафеты II Европейских игр "Пламя мира" пройдет через 55 населенных пунктов на территории восьми стран (Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Белоруссии), его протяженность составит 7700 км. В эстафете огня примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. Пламя II Европейских игр поднимется на гору Монблан, посетит достопримечательности стран по пути следования эстафеты и 12 мая прибудет в Белоруссию, где побывает в национальном парке "Беловежская пуща", сплавится по Августовскому каналу, посетит усадьбы Тадеуша Костюшко и Михала Огинского, замки в Мире и Новогрудке, спустится в солевые шахты "Беларуськалия".