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Более 200 хоккеисток выступили в поддержку реформы Национальной женской хоккейной лиги

Хоккеистки из США и Канады недовольны уровнем зарплат и условиями подготовки к матчам

ТАСС, 2 мая. Более 200 хоккеисток, среди которых олимпийские чемпионки Мари-Филип Пулен (Канада), Хилари Найт и Кендалл Койн-Шофилд (обе - США), призвали к изменениям в системе Национальной женской хоккейной лиги (NWHL). Об этом сообщает канадский телеканал TSN.

NWHL является единственной профессиональной лигой в женском хоккее Северной Америки, после того как Канадская женская хоккейная лига (CWHL) прекратила свое существование 1 мая из-за недостатка финансирования. Отмечается, что хоккеистки, выступающие в NWHL, недовольны уровнем зарплат и условиями подготовки к матчам. В случае непринятия реформ в системе NWHL, хоккеистки могут бойкотировать игры сезона-2019/20.

"Мы не можем вести устойчивый образ жизни, играя в современном состоянии профессиональной игры. Отсутствие медицинской страховки и зарабатывание всего двух тысяч долларов в сезон означает, что игроки не могут адекватно тренироваться и готовиться, чтобы играть на самом высоком уровне. Из-за чего мы не будем играть в любых профессиональных лигах в Северной Америке в сезоне, пока не получим ресурсы, которые профессиональный хоккей требует и заслуживает", - говорится в заявлении.

NWHL - ведущая профессиональная женская хоккейная лига в мире. Организация была создана в марте 2015 года. На данный момент в лиге участвуют семь команд - пять из США и две из Канады.

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