Чемпионка мира и Олимпийских игр фигуристка Осмонд завершила карьеру

ТАСС, 2 мая. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире канадка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении профессиональной карьеры. Слова 23-летней спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания Канады.

В августе 2018 года Осмонд объявила о том, что пропустит сезон-2018/19.

"Соревнования были полезной частью моей жизни. Было невероятно здорово ставить и достигать цели, превосходящие самые смелые мечты, нет слов, чтобы описать эмоции, которые несут соревнования. Я хотела бы поблагодарить тренеров, семью, друзей и Федерацию фигурного катания Канады за всю поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет. Ужасно покидать соревнования, но рада видеть, что еще может предложить жизнь", - говорится в заявлении.

В 2018 году Осмонд выиграла золото чемпионата мира, на Играх в Пхёнчхане, помимо золота в командном турнире, завоевала бронзу в личных соревнованиях, уступив лишь россиянкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой, в активе которых золото и серебро соответственно. Также фигуристка является обладательницей серебра Игр в Сочи в командном турнире и серебра мирового первенства 2017 года в личных соревнованиях.