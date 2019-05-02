Футболист "Тоттенхэма" Вертонген избежал сотрясения мозга в матче с "Аяксом"

ТАСС, 2 мая. Защитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Ян Вертонген, столкнувшийся головами с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом во время матча Лиги чемпионов против голландского "Аякса" (0:1), прошел необходимое медицинское обследование, которое не выявило у игрока сотрясения мозга. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

В конце первого тайма 32-летний защитник получил травму, когда в верховой борьбе в штрафной площади соперника столкнулся головой с Алдервейрелдом. У Вертонгена пошла кровь из носа, которую долго не могли остановить врачи. Футболисту разрешили продолжить встречу, но через некоторое время ему стало плохо, после чего он попросил замену, покинув поле при помощи медицинского персонала.

Отмечается, что Вертонген получил травму носа. Врач "Тоттенхэма" рекомендовал футболисту пройти курс реабилитации до участия в тренировках с командой.

Следующий матч "Тоттенхэм" проведет в субботу в рамках Английской премьер-лиги против "Борнмута". Ответная встреча Лиги чемпионов состоится 8 мая на поле "Аякса".