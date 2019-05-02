Женская и мужская сборные Югры планируют выступить на шахматной олимпиаде в 2020 году

По его словам, в Олимпиаде планируется участие сборных более 180 стран, страна-хозяйка имеет приоритетное право выставить по три команды в турнирах мужчин и женщин.

ТАСС, 2 мая. Женская и мужская сборные Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют принять участие во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Ханты-Мансийске в 2020 году. Об этом в четверг сообщил тренер женской сборной ХМАО-Югры Павел Лобач, слова которого приводит пресс-служба Федерации шахмат Югры.

"В 2010 году олимпиада также проходила в Ханты-Мансийске. Это был грандиозный шахматный праздник, участвовали команды 155 стран. Россия выставила по три команды у мужчин и женщин: Россия-1 - сборная страны, Россия-2 - молодежная сборная, Россия-3 - сборная Югры, в знак уважения хозяевам олимпиады. Думаю, так будет и в 2020 году", - приводятся слова Лобача в сообщении.

Он уточнил, что состав станет известен ближе к соревнованиям. "Ольга Гиря и Наталья Погонина - это игроки первого состава, то есть их могут взять в команду Россия-1. Анна Ушенина будет играть за Украину. Будем добирать из лучших югорских шахматисток", - отметил тренер.

В федерации добавили, что женская сборная Югры участвует в командном чемпионате России, который проходит в Сочи. Состав команды представлен международными гроссмейстерами: Анной Ушениной, Натальей Погониной, Баирой Ковановой, Ольгой Гирей и Мариной Гусевой.

В 2020 году Ханты-Мансийск примет Всемирную шахматную олимпиаду. По предварительным данным, ее посетят более 3 тысяч участников соревнований, официальных лиц и других гостей. Предварять соревнования будет Кубок мира, который пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 2 октября, традиционно в нем сыграют 128 сильнейших шахматистов из более чем 50 стран мира.