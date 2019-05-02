Сборная Финляндии обыграла команду Чехии в первом матче чешского этапа Евротура

БРНО /Чехия/, 2 мая. /ТАСС/. Финские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:2 в матче заключительного этапа Евротура, который проходит в чешском городе Брно.

Шведский урок для Малкина и Кучерова.

Шведский урок для Малкина и Кучерова. Российские хоккеисты проиграли в Стокгольме

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В составе победителей шайбы забросили Сакари Маннинен (20-я и 59-я минуты) и Тони Раяла (34). У проигравших отличились Филип Гронек (40) и Радко Гудас (60).

В среду сборная России в вынесенном матче этапа в Стокгольме уступила шведам со счетом 4:6. В общем зачете Евротура с 19 очками лидирует сборная России, финны вышли на второе место, набрав 16 очков. Третьими идут шведы (14), команда Чехии замыкает таблицу, имея в активе 11 очков.

Следующий матч сборная Финляндии проведет против команды России (начало - 15:00 мск), а чехи сыграют со шведами. Обе встречи пройдут 4 мая.

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и в Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми, уступив сборной Чехии.