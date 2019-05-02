Месси предлагали выступать за сборную Испании по футболу

По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) прилагала все усилия, чтобы Месси согласился выступать в составе сборной Испании, однако аргентинец отказался от предложения из-за любви к Аргентине.

ТАСС, 2 мая. Капитану испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси предлагали выступать в составе национальной команды Испании по футболу. Об этом сообщил бывший главный тренер испанцев Висенте Дель Боске, слова которого в четверг приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

"Жаль, что Лео отказался играть за Испанию. Его выступление за национальную команду пошло бы всем на пользу", - сказал Дель Боске.

Месси в составе "Барселоны" в среду победил "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (3:0). 31-летний аргентинец сделал дубль, на его счету стало 600 голов в составе команды.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Он является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси пять раз признавался лучшим игроком мира по итогам года.

В составе сборной Аргентины Месси доходил до финала чемпионата мира в 2014 году, также в его активе три серебряные награды Кубка Америки (2007, 2015, 2016). После чемпионата мира - 2018 Месси взял паузу в выступлениях за национальную команду по крайней мере до конца 2018 года, на мировом первенстве в России сборная Аргентины дошла до стадии 1/8 финала, где уступила будущим победителям турнира французам (3:4). Месси второй раз прерывает карьеру в национальной команде - небольшой перерыв аргентинец делал в 2016 году после поражения в финале Кубка Америки от команды Чили. Всего нападающий сыграл 128 матчей в составе сборной Аргентины, в которых забил 65 мячей.