Умер восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Леонард Келли

ТАСС, 2 мая. Бывший хоккеист клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" и "Торонто", восьмикратный обладатель Кубка Стэнли канадец Леонард Келли скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Детройта".

"Детройт" очень гордился своими многочисленными хоккейными достижениями. Келли был тронут десятилетиями любви и поддержки со стороны фанатов "Детройта". Нам приятно осознавать, что он повлиял на многих людей как на катке, так и за его пределами", - говорится в заявлении клуба.

Келли провел в НХЛ 20 сезонов в качестве игрока, 13 из которых - в "Детройте". В составе "Детройта" Келли завоевал четыре Кубка Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955), трижды становился обладателем премии "Леди Бинг Трофи" (трофей, ежегодно присуждаемый игроку НХЛ, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения) и один раз - "Джеймс Норрис Трофи" (приз, вручаемый лучшему защитнику НХЛ).

В 1961 году Келли из-за разногласий с руководством "Детройта" принял решение завершить карьеру игрока, однако главный тренер "Торонто" Панч Имлач уговорил хоккеиста перейти в канадский клуб, где Келли сменил амплуа с защитника на центрального нападающего. В составе "Торонто" Келли еще четыре раза выиграл Кубок Стэнли (1962-1964, 1967), а также в четвертый раз стал обладателем "Леди Бинг Трофи".

В 1969 году Келли был введен в Зал славы НХЛ. В январе 2017 года он был назван в первой группе хоккеистов, вошедших в список 100 величайших игроков НХЛ в истории. "Торонто" и "Детройт" вывели из обращения 4-й номер, под которым играл Келли.

Всего он провел 1316 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 823 очка (281 шайба + 542 голевые передачи). С 1967 по 1977 год Келли работал тренером клубов "Лос-Анджелес", "Питтсбург" и "Торонто".