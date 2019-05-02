Чемпионат Европы по футболу среди юношей с участием сборной России стартует в Ирландии

ТАСС, 3 мая. Юношеский чемпионат Европы по футболу (игроки не старше 17 лет), в котором примет участие сборная России, стартует в пятницу. Турнир пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.

Матчи континентального первенства будут проводиться в четырех городах: Дублине, Лонгфорде, Уотерфорде и Уиклоу. В столице Ирландии турнир примут четыре стадиона, а в каждом из других городов - по одному. Сборная России в группе С встретится с командами Исландии (4 мая, Дублин), Португалии (7 мая, Дублин) и Венгрии (10 мая, Уотерфорд). В четвертьфинал выйдут два лучших коллектива квартета.

Группу А составили команды Ирландии, Бельгии, Чехии и Греции. Во втором квартете сыграют сборные Англии, Нидерландов, Франции и Швеции. Участниками группы D стали команды из Австрии, Германии, Испании и Италии. В случае равенства очков у двух или нескольких сборных по итогам группового этапа главным дополнительным показателем является результат личной встречи, затем будет считаться общая разница мячей.

В чемпионате Европы среди юношей 2019 года имеют право принимать участие футболисты, родившиеся позднее 1 января 2002 года. В отличие от предыдущих первенств, на предстоящем турнире продолжительность каждого матча будет составлять 90 минут. Ранее команды играли два тайма по 40 минут. Тренеры имеют право произвести пять замен по ходу встречи.

Если в плей-офф команды завершают основное время матча вничью, то сразу назначается серия пенальти, дополнительные таймы не проводятся. Пять лучших сборных по итогам чемпионата Европы квалифицируются на мировое первенство 2020 года, которое пройдет с 4 по 26 октября в Бразилии.

Хомуха постарается повторить успех

Континентальное первенство среди юношеских команд проводится с 1982 года, до 2002 года в нем принимали участия футболисты не старше 16 лет. Отечественные сборные пробивались в финальную стадию 15 раз и трижды завоевывали золотые медали (1985, 2006, 2013). Самой титулованной командой турнира является сборная Испании - 9 трофеев. В прошлом году первое место заняла команда Нидерландов, в финале в серии пенальти обыгравшая итальянцев.

В состав на предстоящий турнир вошли 20 футболистов - это вратари Александр Алексеев ("Спартак") и Илья Купцов ("Динамо"), защитники Даниил Денисов (СШОР "Зенит"), Вадим Конюхов (ЦСКА), Никита Котин ("Крылья Советов"), Богдан Логачев ("Краснодар"), Александр Мухин и Лев Ушахин (оба - "Локомотив"), полузащитники Тигран Аванесян, Андрей Савинов (оба - ЦСКА), Игорь Воробьев, Даниил Шамкин (оба - "Зенит"), Степан Мельников, Аслан Муталиев (оба - "Спартак"), Ислам-Бек Губжоков, Дмитрий Кратков (оба - "Краснодар"), Иван Шмаков и Кирилл Щетинин (оба - "Локомотив"), а также нападающие Илья Голятов ("Спартак") и Егор Шаповалов (ЦСКА).

Старший тренер Дмитрий Хомуха возглавил команду в 2017 году. Ранее он работал с юношеской сборной с 2010 по 2013 годы и выиграл чемпионат Европы - 2013 в Словакии. Тогда лучшим игроком турнира был признан вратарь Антон Митрюшкин, а в составе россиян играли нынешний полузащитник "Монако" Александр Головин и хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов.

В 2006 году победы добилась команда под руководством Игоря Колыванова. Никто из футболистов той сборной не заиграл на высоком уровне. Ярче всех себя проявили полузащитники Александр Сапета и Игорь Горбатенко. Последнего успеха российские юноши достигли в 2015 году, когда дошли до полуфинала.

Отборочный турнир на предстоящий чемпионат Европы состоял из двух раундов - отборочного и элитного. На первом этапе сборная России заняла второе место в группе, обыграв команды Эстонии (6:0), Грузии (7:1) и уступив датчанам (0:1). В элитном раунде российские футболисты также финишировали вторыми. Команда Хомухи переиграла поляков (3:2), шотландцев (3:0) и проиграла португальцам (1:2).

28 апреля в рамках подготовки к чемпионату Европы сборная России провела контрольный матч с ирландской командой "Корк Сити" и одержала победу со счетом 2:1.