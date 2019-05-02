Эмери: "Арсенал" и "Валенсия" все еще имеют равные шансы на выход в финал футбольной ЛЕ

ТАСС, 3 мая. Футболисты английского "Арсенала" и испанской "Валенсии" имеют одинаковые шансы на выход в финал Лиги Европы, несмотря на победу лондонского клуба в первом полуфинальном матче. Такое мнение высказал главный тренер британской команды Унаи Эмери, чьи слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг "Арсенал" обыграл "Валенсию" в домашнем матче со счетом 3:1.

"Мы хотели добиться хорошего результата в первой встрече, зная, что это будет сложно. После пропущенного мяча вовремя собрались, заиграли со спокойствием и страстью. Мы реализовали свои моменты, забитые в первом тайме мячи вселили в нас уверенность", - сказал Эмери.

"Хотели выиграть и не пропустить еще один мяч. Важно, что в конце мы смогли отличиться третий раз. Однако в этом противостоянии шансы у обеих команд все еще равны", - добавил специалист.

Эмери возглавлял "Валенсию" в период с 2008 по 2012 годы. Специалист также три раза выигрывал Лигу Европы с испанской "Севильей" (2014, 2015, 2016).

Ответная встреча пройдет 9 мая в Валенсии.