Исполком Международной федерации гимнастики обязал атлетов носить цвета страны на форме

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) провел заседание в Санкт-Петербурге, на котором постановил, что на форме спортсменов должен быть отличительный знак национальной федерации. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Заседание исполкома FIG проходило в Санкт-Петербурге с 30 апреля по 1 мая.

У спортсменов на форме должны будут присутствовать цвета флага страны или ее название. Правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

На Олимпиаде в Токио форма гимнастов, завоевавших право выступить на отдельных снарядах через Кубок мира, будет отличаться от формы спортсменов, которые будут выступать в командном первенстве. Это поможет зрителям лучше различать гимнастов - участников индивидуальных и командных турниров.

Также исполком принял единогласное решение одобрить новую программу, которая будет осуществляться фондом солидарности FIG, она будет направлена на оказание помощи в доставке экипировки в развивающиеся федерации гимнастики.

На заседании была определена дата чемпионата мира 2020 года по спортивной аэробике среди мужчин в Баку. Соревнования пройдут с 14 по 16 мая.