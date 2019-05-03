Бывший хоккеист "Ак Барса" Свитов продолжит карьеру в КХЛ

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший нападающий и капитан казанского "Ак Барса" Александр Свитов имеет несколько предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не собирается завершать карьеру. Об этом ТАСС сообщил агент 36-летнего форварда Юрий Николаев.

В пятницу "Ак Барс" объявил об уходе Свитова, который выступал за клуб из Казани с 2013 года. В составе этой команды в сезоне-2017/18 он стал обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне Свитов провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (1 шайба + 7 передач) очков. Также на его счету две игры в плей-офф.

"Предложения есть, карьеру заканчивать он не собирается. Речь, естественно, идет о КХЛ, о Восточной конференции. Команды, безусловно, амбициозные", - сказал Николаев.

Большую часть карьеры Свитов провел в омском "Авангарде" (1999-2002, 2005-2006, 2007-2010). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за "Тампу" (2002-2003) и "Коламбус" (2004). После возвращения из-за океана и ухода из "Авангарда" он с 2010 по 2013 год защищал цвета уфимского "Салавата Юлаева", с которым в 2011 году выиграл Кубок Гагарина. Является чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.