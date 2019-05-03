УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

ТАСС, 3 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко.

Смена гражданства форварда бразильского происхождения признана законной.

Ранее португальское издание Mais Futebol сообщило, что сборная Украины может получить технические поражения за нарушение регламента Международной федерации футбола (ФИФА) в матчах против команд Португалии (0:0, 22 марта) и Люксембурга (2:1, 25 марта) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Отмечалось, что ФФУ нарушила правила ФИФА при натурализации Мораеса, который провел обе встречи за украинскую команду. Согласно регламенту, натурализованный футболист может выступать за национальную команду, если он или его биологические родители родились на территории страны, а также если игрок жил непрерывно на территории государства в течение пяти лет после достижения 18-летнего возраста.

Мораес, которому в апреле исполнилось 32 года, непрерывно жил в Украине четыре года и восемь месяцев, выступая за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". После игрок был отдан киевлянами в аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на четыре месяца. После возвращения из Китая Мораес жил непрерывно на Украине на протяжении 21 месяца.

Таким образом, сборная Украины не будет лишена четырех очков, заработанных в матчах с командами Португалии и Люксембурга.