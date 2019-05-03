Чемпионат мира по художественной гимнастике в 2023 году пройдет в Валенсии

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Испания получила право на проведение чемпионата мира по художественной гимнастике 2023 года, турнир пройдет в Валенсии. Об этом ТАСС по телефону в пятницу сообщил первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов.

Данное решение было принято на заседании совета FIG, которое прошло 1 мая в Санкт-Петербурге. С 30 апреля по 1 мая в Санкт-Петербурге состоялось заседание исполкома FIG.

"И заседание исполкома, и совет прошли очень хорошо. Санкт-Петербург - уникальный по своей красоте и гостеприимству город, все делегаты остались крайне довольны. Заседания прошли в рабочей обстановке, обсудили текущие вопросы, каких-то сенсационных решений принято не было", - отметил Титов.

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики отметил, что наиболее важным из рассматриваемых вопросов стало определение мест проведения чемпионатов мира.

"Из наиболее важного - прошло распределение чемпионатов мира по разным видам спорта. К сожалению, заявка России на проведение чемпионата мира 2023 года по художественной гимнастике не прошла, выиграла Валенсия. У России очень сильные позиции в FIG, страна представила новые возможности для проведения таких чемпионатов, новый зал для художественной гимнастики. Думаю, стоит выходить на мировой уровень с какого-то европейского события", - отметил Титов.

"Кроме того, приняли решение, что чемпионат мира по спортивной гимнастике 2023 года пройдет в Бельгии. На проведение турнира также претендовала Япония", - добавил он.