Путин: организаторы азартных игр должны перечислять деньги на массовый спорт

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин счел необходимым скорректировать законы, касающиеся проведения азартных игр в букмекерских конторах. Глава государства в перечне поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля, дал правительству срок до 2 декабря 2019 года на разработку и внесение в Госдуму этих документов.

Путин потребовал в законопроектах предусмотреть "установление запрета на совмещение деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и деятельности по организации и проведению азартных игр в тотализаторах". Также документы должны ограничивать "деятельность организаторов азартных игр в букмекерских конторах путем установления возможности заключения соглашений о выигрыше исключительно в отношении спортивных соревнований и зрелищно-развлекательных мероприятий (определив критерии таких мероприятий) и деятельности организаторов азартных игр в тотализаторах путем установления возможности заключения соглашений о выигрыше исключительно на испытания лошадей на ипподромах".

Президент указал на необходимость установить обязанность "организаторов азартных игр в букмекерских конторах, заключающих пари на зрелищно-развлекательные мероприятия, направлять целевые отчисления от азартных игр на финансирование мероприятий по развитию массового спорта". Кроме того, он потребовал установить возможность "аннулирования лицензии на деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах в случае неосуществления соответствующей предпринимательской деятельности на протяжении шести месяцев подряд и возможности аннулирования (приостановления) лицензии в случае неуплаты или уплаты не в полном объеме целевых отчислений от азартных игр".

По мнению главы государства, надлежит определить и порядок "направления доходов, полученных организаторами азартных игр в букмекерских конторах в виде целевых отчислений от заключения пари на зрелищно-развлекательные мероприятия, на финансирование мероприятий по развитию массового спорта".