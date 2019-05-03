Путин поручил принять меры для создания центра спортивной медицины в Сочи

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил создать в Сочи центр спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта, состоявшегося 27 марта.

"Принять исчерпывающие меры по созданию в Сочи центра спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на эти цели", - говорится в перечне поручений. Также глава государства указал на необходимость обеспечить создание не менее трех центров реабилитации и восстановления спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации на базе санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, и функционирование таких центров, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на эти цели.

Путин потребовал от кабмина принять меры экономического стимулирования в целях привлечения частных инвестиций в сферу физической культуры и спорта.

Работа с детьми и премии спортсменам

Также правительство должно будет проработать вопросы, касающиеся возможности включения мероприятий, направленных на достижение результатов в области физической культуры и спорта, в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации", создания центров раннего физического развития детей (начиная с двухлетнего возраста) и установления стипендий президента РФ серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, достигшим пенсионного возраста.

Путин указал на необходимость проработки увеличения размеров денежных вознаграждений (премий) спортсменам - членам спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по итогам их выступлений на чемпионатах мира и чемпионатах Европы, а также тренерам и специалистам спортивных сборных команд РФ, обеспечившим подготовку таких спортсменов.

Президент поручил рассмотреть возможность включения в перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, доходов в виде призов в денежной и (или) натуральной формах, полученных тренерами и специалистами за подготовку спортсменов, занявших призовые места на крупных международных и всероссийских спортивных соревнованиях. Также кабмину предстоит рассмотреть целесообразность применения нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в отношении доходов, получаемых организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Глава государства отметил необходимость увеличения финансирования научно-методического обеспечения спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, в соответствии с единым порядком организации такого научно- методического обеспечения. Он поручил кабмину проработать развитие системы дополнительного поощрения спортсменов, тренеров и иных специалистов, обеспечивающих подготовку спортсменов, включая грантовые программы, реализуемые федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.

Спорт и образование

Правительству предписано обсудить возможность проведения всероссийского смотра-конкурса среди образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы и предоставления грантов победителям такого конкурса, проведения всероссийских спортивных игр по зимним и летним видам спорта среди спортсменов-любителей, а также выдвижения Российской Федерации в качестве государства - кандидата на право проведения в 2024 году VIII Всемирных игр ТАФИСА "Спорт для всех".

До 1 августа правительству необходимо будет обеспечить включение в перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата направления "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" и утверждение соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.