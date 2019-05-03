Федерация легкой атлетики РФ не может комментировать дело Лысенко до конца расследования

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не имеет права комментировать сообщения о том, что прыгун в высоту Данил Лысенко подозревается в фальсификации доказательств того, по каким причинам он был недоступен в ходе трех внесоревновательных тестирований в течение 12 месяцев, из-за чего ему грозит дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе федерации Наталья Юхарева.
В пятницу телеканал "Матч ТВ" сообщил, что устные показания 21-летнего спортсмена расходились с представленными в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) доказательствами. Организация предложила Лысенко оказать содействие в раскрытии нарушения антидопинговых правил, назвать фамилии тех, кто помог ему фальсифицировать документы либо находился в курсе происходящего. Согласно сообщению телеканала, спортсмен назвал фамилии нескольких человек, двое из которых входят в состав президиума ВФЛА.
"Дело прыгуна в высоту Лысенко, как и еще 27 спортсменов, находится в стадии расследования. До их завершения ВФЛА не имеет права давать какие-либо комментарии по причине того, что любые сказанные слова могут повлиять на ход самого расследования, негативно отразиться на репутации спортсменов, чья вина еще не доказана", - сказала Юхарева.
В августе 2018 года IAAF временно отстранила российского легкоатлета, предложив ему два варианта развития событий: признать себя виновным с последующей дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил (с 3 августа 2018 года) или передать дело на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Лысенко принял решение оспорить свое отстранение.
На зимнем ЧМ-2018 в Бирмингеме Лысенко занял первое место, в его активе есть также серебро летнего мирового первенства 2017 года в Лондоне. 20 июля на турнире в Монако россиянин повторил лучший результат сезона в мире (2,40 м). В течение сезона Лысенко неоднократно тестировался международными антидопинговыми организациями.