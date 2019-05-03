Федерация легкой атлетики РФ не может комментировать дело Лысенко до конца расследования

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не имеет права комментировать сообщения о том, что прыгун в высоту Данил Лысенко подозревается в фальсификации доказательств того, по каким причинам он был недоступен в ходе трех внесоревновательных тестирований в течение 12 месяцев, из-за чего ему грозит дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе федерации Наталья Юхарева.

В пятницу телеканал "Матч ТВ" сообщил, что устные показания 21-летнего спортсмена расходились с представленными в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) доказательствами. Организация предложила Лысенко оказать содействие в раскрытии нарушения антидопинговых правил, назвать фамилии тех, кто помог ему фальсифицировать документы либо находился в курсе происходящего. Согласно сообщению телеканала, спортсмен назвал фамилии нескольких человек, двое из которых входят в состав президиума ВФЛА.