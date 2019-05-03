Шайбы Овечкина, Афиногенова и Каменского вошли в топ-5 лучших в истории НХЛ

ТАСС, 3 мая. Голы россиян Александра Овечкина, Максима Афиногенова и Валерия Каменского вошли в пятерку лучших за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба лиги.

Всего в список лучших голов НХЛ вошли 50 шайб. Отмечается, что рейтинг был составлен не только на основе того, насколько был эффектен гол, но и по его важности для игрока или команды.

Третье место заняла шайба нападающего "Вашингтона" Овечкина (16 января 2006 года) в ворота "Финикса" (ныне - "Аризона"). Встреча завершилась победой "Вашингтона" со счетом 6:1. На четвертом месте гол Афиногенова "Тампе" в составе "Баффало" (1:2, 22 ноября 2003 года). Шайба нападающего "Колорадо" Валерия Каменского в ворота "Флориды" (4:2, 20 января 1997 года) замкнула топ-5.