"Рубин" победил "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Оренбург" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Казань-Арене".
Гол в свои ворота забил защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков (35-я минута). В составе "Рубина" отличился Дмитрий Полоз (77), забивший с пенальти, который был назначен после попадания мяча в руку Сивакову в штрафной площади "Оренбурга".
"Рубин" прервал свою безвыигрышную серию во всех турнирах, которая составила девять матчей (пять поражений, четыре ничьи). В предыдущий раз подопечные Курбана Бердыева одерживали победу 2 марта, когда обыграли на домашнем поле грозненский "Ахмат" (1:0) в матче РПЛ. "Оренбург" не может одержать победу в трех играх чемпионата страны подряд.
"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 27 матчей. "Оренбург" идет седьмым, имея в активе 36 очков после 27 встреч.
В следующем матче казанский клуб на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Оренбург" дома встретится с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 10 мая.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|26
|18
|3
|5
|49-25
|57
|2
|Локомотив
|26
|14
|7
|5
|38-24
|49
|3
|Краснодар
|26
|13
|7
|6
|46-22
|46
|4
|ЦСКА
|26
|12
|8
|6
|36-18
|44
|5
|Спартак
|26
|11
|7
|8
|32-28
|40
|6
|Арсенал
|26
|10
|9
|7
|34-27
|39
|7
|Оренбург
|27
|10
|6
|11
|33-32
|36
|8
|Ростов
|26
|9
|9
|8
|23-21
|36
|9
|Рубин
|27
|7
|14
|6
|24-25
|35
|10
|Ахмат
|26
|9
|8
|9
|24-27
|35
|11
|Урал
|26
|9
|6
|11
|27-40
|33
|12
|Динамо
|26
|6
|11
|9
|21-21
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|8
|3
|15
|22-35
|27
|14
|Уфа
|26
|5
|10
|11
|23-29
|25
|15
|Анжи
|27
|5
|5
|17
|13-47
|20
|16
|Енисей
|27
|4
|7
|16
|21-45
|19