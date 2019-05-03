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Футбол в России

"Рубин" победил "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:0
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Оренбург" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Казань-Арене".

Гол в свои ворота забил защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков (35-я минута). В составе "Рубина" отличился Дмитрий Полоз (77), забивший с пенальти, который был назначен после попадания мяча в руку Сивакову в штрафной площади "Оренбурга".

"Рубин" прервал свою безвыигрышную серию во всех турнирах, которая составила девять матчей (пять поражений, четыре ничьи). В предыдущий раз подопечные Курбана Бердыева одерживали победу 2 марта, когда обыграли на домашнем поле грозненский "Ахмат" (1:0) в матче РПЛ. "Оренбург" не может одержать победу в трех играх чемпионата страны подряд.

"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 27 матчей. "Оренбург" идет седьмым, имея в активе 36 очков после 27 встреч.

В следующем матче казанский клуб на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Оренбург" дома встретится с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 10 мая.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит26183549-2557
2Локомотив26147538-2449
3Краснодар26137646-2246
4ЦСКА26128636-1844
5Спартак26117832-2840
6Арсенал26109734-2739
7Оренбург271061133-3236
8Ростов2699823-2136
9Рубин27714624-2535
10Ахмат2698924-2735
11Урал26961127-4033
12Динамо26611921-2129
13Крылья Советов26831522-3527
14Уфа265101123-2925
15Анжи27551713-4720
16Енисей27471621-4519
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