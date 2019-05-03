"Рубин" победил "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Оренбург" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Казань-Арене".

Гол в свои ворота забил защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков (35-я минута). В составе "Рубина" отличился Дмитрий Полоз (77), забивший с пенальти, который был назначен после попадания мяча в руку Сивакову в штрафной площади "Оренбурга".

"Рубин" прервал свою безвыигрышную серию во всех турнирах, которая составила девять матчей (пять поражений, четыре ничьи). В предыдущий раз подопечные Курбана Бердыева одерживали победу 2 марта, когда обыграли на домашнем поле грозненский "Ахмат" (1:0) в матче РПЛ. "Оренбург" не может одержать победу в трех играх чемпионата страны подряд.

"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 27 матчей. "Оренбург" идет седьмым, имея в активе 36 очков после 27 встреч.

В следующем матче казанский клуб на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Оренбург" дома встретится с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 10 мая.