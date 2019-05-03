Футболист "Локомотива" Чорлука может сыграть с "Арсеналом", Денисов пропустит матч

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука готовится сыграть в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", полузащитник столичной команды Игорь Денисов пропустит очередную игру из-за болезни. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе "Локомотива".

Игра пройдет в субботу в Туле, начало матча - 19:00 мск. 33-летний Чорлука пропустил четыре предыдущие игры "Локомотива" в чемпионате России. 34-летний Денисов не появлялся на поле с 3 апреля, когда отыграл все 90 минут в первом полуфинальном матче Кубка России против "Ростова" (2:2).

"Денисов не сможет сыграть из-за болезни, Чорлука готовится к матчу", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что защитник Бенедикт Хёведес и полузащитник Владислав Игнатьев готовятся к предстоящей встрече в общей группе.

После 26 туров "Локомотив" набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Арсенала" 39 баллов, команда располагается на шестой строчке.