Глава ЕОК: Европейские игры позволят Белоруссии улучшить имидж страны

РИМ, 3 мая. /ТАСС/. Европейские игры, которые пройдут в Минске, позволят Белоруссии улучшить имидж на международной арене. Таким мнением поделился с журналистами на пресс-конференции в пятницу президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич.

В пятницу в римском музейном комплексе Ara Pacis пройдет церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр. Маршрут эстафеты огня пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению и завершится 21 июня на стадионе "Динамо" в Минске, где будет зажжена чаша Европейских игр.

"До открытия Игр осталось 49 дней, и мы очень стараемся создать второе по масштабу спортивное мероприятие после Олимпийских игр. Мы ждем начала Игр и не видим каких-либо препятствий, оставшиеся небольшие организационные вопросы скоро будут решены, никаких проблем с организацией нет, - сказал Кочиянчич. - Белоруссия заслуживает провести Игры, так как это развитая в экономическом, культурном и спортивном плане страна. Белоруссию посетят около тысячи журналистов, которые позволят миру увидеть гостеприимный народ страны, по окончании Игр имидж Белоруссии должен повыситься, она будет лучше интегрирована в европейскую жизнь".

Место проведения Европейских игр - 2023 пока не определено. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что претендентами на проведение являются Казань и польский Катовице.

"Да, из двух городов [Катовице и Казань] один является кандидатом на проведение Игр 2023 года, надеюсь, что до соревнований в Минске станет яснее, кто будет претендовать на проведение следующих Игр. Я уверен, что хозяин будет достойным", - добавил он.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.